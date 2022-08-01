Госсекретарь США обвинил Москву в «безрассудном и опасном бряцании ядерным оружием»

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В своем выступлении в начале Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Организации Объединенных Наций высокопоставленный американский дипломат отметил, что россия присоединилась к другим ядерным государствам ДНЯО — Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Китаю — в совместном заявлении в январе, в котором отмечается важность предотвращения ядерной войны и гонки вооружений.

«В следующем месяце россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и она участвует в безрассудном и опасном бряцании ядерным оружием, а ее президент предупреждает, что те, кто поддерживает самооборону Украины, рискуют последствиями, которых вы никогда не видели за всю свою жизнь», – сказал Блинкен.

Блинкен заявил, что война россии является нарушением Устава ООН, международного порядка, основанного на правилах, и Будапештского меморандума, соглашения 1994 года, согласно которому россия обязалась уважать суверенитет Украины, а Киев согласился отказаться от своего арсенала ядерного оружия.

«Какой сигнал это посылает любой стране мира, которая может подумать, что ей необходимо иметь ядерное оружие для защиты, защиты, сдерживания агрессии против ее суверенитета и независимости? Самый страшный сигнал», — сказал он.

«Совсем недавно мы стали свидетелями агрессии россии, захватившей украинскую Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую электростанцию ​​во всей Европе, — продолжил Блинкен. — Сейчас россия использует АЭС как военную базу для обстрела украинцев, зная, что они не могут и не будут стрелять в ответ, потому что могут случайно ударить по реактору или высокорадиоактивным отходам в хранилище».

Блинкен сравнил действия Москвы с действиями США, которые, по его словам, стремились избежать эскалации, «отказываясь от ранее запланированных испытаний межконтинентальных баллистических ракет и не повышая боевой готовности ядерных сил в ответ на бряцание оружием со стороны россии».

«В нашем мире нет места ядерному сдерживанию, основанному на принуждении, запугивании или шантаже», - сказал он.

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