Держсекретар США звинуватив Москву в «безрозсудному та небезпечному брязканні ядерною зброєю»

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У своєму виступі на початку Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в Організації Об'єднаних Націй високопоставлений американський дипломат зазначив, що росія приєдналася до інших ядерних держав ДНЯЗ — Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Китаю — у спільній заяві у січні, в якій наголошується на важливості запобігання ядерній війні та гонці озброєнь.

«Наступного місяця росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і вона бере участь у безрозсудному та небезпечному брязканні ядерною зброєю, а її президент попереджає, що ті, хто підтримує самооборону України, ризикують наслідками, яких ви ніколи не бачили за все своє життя», - сказав Блінкен.

Блінкен заявив, що війна росії є порушенням Статуту ООН, міжнародного порядку, заснованого на правилах, та Будапештського меморандуму, угоди 1994 року, відповідно до якої росія зобов'язалася поважати суверенітет України, а Київ погодився відмовитися від свого арсеналу ядерної зброї.

«Який сигнал це надсилає будь-якій країні світу, яка може подумати, що їй необхідно мати ядерну зброю для захисту, захисту, стримування агресії проти її суверенітету та незалежності? Найстрашніший сигнал», — сказав він.

«Зовсім недавно ми стали свідками агресії росії, яка захопила українську Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу електростанцію у всій Європі, — продовжив Блінкен. — Зараз росія використовує АЕС як військову базу для обстрілу українців, знаючи, що вони не можуть і не стрілятимуть у відповідь, бо можуть випадково вдарити по реактору або високорадіоактивним відходам у сховищі».

Блінкен порівняв дії Москви з діями США, які, за його словами, прагнули уникнути ескалації, «відмовляючись від раніше запланованих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і не підвищуючи бойової готовності ядерних сил у відповідь на брязкання зброєю з боку росії».

«У нашому світі немає місця ядерному стримуванню, заснованому на примусі, залякуванні або шантажі», - сказав він.

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