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В ООН заявили, что Северная Корея готовит первое ядерное испытание с 2017 года

В ООН заявили, что Северная Корея готовит первое ядерное испытание с 2017 года

Киев • УНН

 • 125632 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Организация Объединенных Наций предупредила, что Северная Корея готовится провести свое первое ядерное испытание с 2017 года. Об этом УНН пишет с ссылкой на агентство dpa.

Детали

В последние месяцы наблюдались строительные работы на подземном испытательном полигоне на севере страны: «Работы на ядерном полигоне Пунгери прокладывают путь к дополнительным ядерным испытаниям для разработки ядерного оружия», — говорится в конфиденциальном отчете ООН, части которого были предоставлены dpa.

Спутниковые снимки этого места показывают, что Северная Корея ремонтирует сеть тоннелей в Пунгери, а также восстанавливает здания на этом месте, снесенные в 2018 году во время переговоров с США.

Согласно отчету ООН, охватывающему деятельность за последние несколько месяцев, мощности по производству расщепляемых материалов также были увеличены на ядерном объекте страны в Йонбене.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с июня отмечает активность в Пунгери, где Северная Корея провела шесть испытательных ядерных взрывов в период с 2006 по 2017 год.

Добавим

Правительство Пхеньяна подверглось ранее жестким санкциям в связи с его программой создания ядерного оружия и баллистических ракет.

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