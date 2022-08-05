В ООН заявили, что Северная Корея готовит первое ядерное испытание с 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Организация Объединенных Наций предупредила, что Северная Корея готовится провести свое первое ядерное испытание с 2017 года. Об этом УНН пишет с ссылкой на агентство dpa.
Детали
В последние месяцы наблюдались строительные работы на подземном испытательном полигоне на севере страны: «Работы на ядерном полигоне Пунгери прокладывают путь к дополнительным ядерным испытаниям для разработки ядерного оружия», — говорится в конфиденциальном отчете ООН, части которого были предоставлены dpa.
Спутниковые снимки этого места показывают, что Северная Корея ремонтирует сеть тоннелей в Пунгери, а также восстанавливает здания на этом месте, снесенные в 2018 году во время переговоров с США.
Согласно отчету ООН, охватывающему деятельность за последние несколько месяцев, мощности по производству расщепляемых материалов также были увеличены на ядерном объекте страны в Йонбене.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с июня отмечает активность в Пунгери, где Северная Корея провела шесть испытательных ядерных взрывов в период с 2006 по 2017 год.
Добавим
Правительство Пхеньяна подверглось ранее жестким санкциям в связи с его программой создания ядерного оружия и баллистических ракет.