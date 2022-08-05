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В ООН заявили, що Північна Корея готує перше ядерне випробування з 2017 року

В ООН заявили, що Північна Корея готує перше ядерне випробування з 2017 року

Київ • УНН

 • 125643 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Організація Об'єднаних Націй попередила, що Північна Корея зараз готується провести своє перше ядерне випробування з 2017 року. Про це УНН пише з посилнням на агенсство dpa.

Деталі

Останніми місяцями спостерігалися будівельні роботи на підземному випробувальному полігоні на півночі країни: «Роботи на ядерному полігоні Пунгері прокладають шлях до додаткових ядерних випробувань для розробки ядерної зброї», — йдеться у конфіденційному звіті ООН, частини якого були надані dpa.

Супутникові знімки цього місця показують, що Північна Корея ремонтує мережу тунелів у Пунгері, а також відновлює будівлі на цьому місці, які були знесені у 2018 році під час переговорів із США.

Згідно з звітом ООН, який охоплює діяльність за останні кілька місяців, потужності з виробництва матеріалів, що розщеплюються, також були збільшені на ядерному об'єкті країни в Йонбені.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з червня відзначає активність у Пунгері, де Північна Корея провела шість випробувальних ядерних вибухів у період з 2006 по 2017 рік.

Додамо

Уряд Пхеньяна піддався раніше жорстким санкціям у зв'язку з його програмою створення ядерної зброї та балістичних ракет.

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