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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Даже были попытки применить "Солнцепек": россияне предпринимают попытки вернуть деоккупированную ВСУ Макаровку

Киев • УНН

 • 411164 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Село Макаровка в Донецкой области, которое недавно было освобождено от оккупации, сейчас сталкивается с попытками российских военных вернуть его под свой контроль путем уничтожения этого населенного пункта. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень, передает УНН.

Даже были попытки применить "Солнцепек": россияне предпринимают попытки вернуть деоккупированную ВСУ Макаровку

Цитата

"Они (оккупанты - ред.) стирают его с лица земли, применяют авиацию, артиллерию. Даже были попытки применить "Солнцепек". В этом селе сейчас продолжаются стабилизационные действия, они осуществляются морпехами 35-й бригады. В этом районе заметно передвижение личного состава подразделений "Z", но их наступательные действия безуспешны", - отметил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления.

Детали

Также он добавил, что на Таврическом направлении оккупационные силы продолжают активно концентрировать свои основные усилия на проведении наступательных операций в районах Марьинки и Авдеевки, а также активно проводят оборонительные действия на направлениях Новопавловск и Времовка.

Согласно сообщению Шершня, украинские военные успешно отбили все 14 атак российских сил в близости к Марьинке на Марьинском направлении.

Дополнение

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Макаровка. 

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