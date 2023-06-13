Навіть були спроби застосувати "Солнцепек": росіяни роблять спроби повернути деокуповану ЗСУ Макарівку

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13905 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 45041 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39738 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44969 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113713 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179938 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196522 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144053 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137822 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87895 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35330 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39524 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30816 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12372 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25895 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 26166 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 45031 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196517 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248769 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395941 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 608 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 936 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19243 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24129 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40165 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Навіть були спроби застосувати "Солнцепек": росіяни роблять спроби повернути деокуповану ЗСУ Макарівку

Київ • УНН

 • 411164 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Село Макарівка на Донеччині, яке недавно було звільнене від окупації, зараз стикається зі спробами російських військових повернути його під свій контроль шляхом знищення цього населеного пункту. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень, передає УНН.

Навіть були спроби застосувати "Солнцепек": росіяни роблять спроби повернути деокуповану ЗСУ Макарівку

Цитата

"Вони (окупанти - ред.) стирають його з лиця землі, застосовують авіацію, артилерію. Навіть були спроби застосувати "Солнцепек". У цьому селі зараз тривають стабілізаційні дії, вони здійснюють морпіхами 35-ї бригади. В цьому районі помітне пересування особового складу підрозділів "Z", але їх наступальні дії безуспішні", - зазначив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

Деталі

Також він додав, що на Таврійському напрямку окупаційні сили продовжують активно концентрувати свої основні зусилля на проведенні наступальних операцій у районах Мар'їнки та Авдіївки, а також активно проводять оборонні дії на напрямках Новопавлівськ та Времівка.

Згідно з повідомленням Шершня, українські військові успішно відбили всі 14 атак російських сил у близькості до Мар'їнки на Мар'їнському напрямку.

Доповнення

11 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення двох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне та Макарівка. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31