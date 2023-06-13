Навіть були спроби застосувати "Солнцепек": росіяни роблять спроби повернути деокуповану ЗСУ Макарівку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Село Макарівка на Донеччині, яке недавно було звільнене від окупації, зараз стикається зі спробами російських військових повернути його під свій контроль шляхом знищення цього населеного пункту. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень, передає УНН.
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"Вони (окупанти - ред.) стирають його з лиця землі, застосовують авіацію, артилерію. Навіть були спроби застосувати "Солнцепек". У цьому селі зараз тривають стабілізаційні дії, вони здійснюють морпіхами 35-ї бригади. В цьому районі помітне пересування особового складу підрозділів "Z", але їх наступальні дії безуспішні", - зазначив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.
Деталі
Також він додав, що на Таврійському напрямку окупаційні сили продовжують активно концентрувати свої основні зусилля на проведенні наступальних операцій у районах Мар'їнки та Авдіївки, а також активно проводять оборонні дії на напрямках Новопавлівськ та Времівка.
Згідно з повідомленням Шершня, українські військові успішно відбили всі 14 атак російських сил у близькості до Мар'їнки на Мар'їнському напрямку.
Доповнення
11 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення двох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне та Макарівка.