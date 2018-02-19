Наводчик боевиков сотрудничает со следствием в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Волновахе бывший оператор-наводчик разведывательной роты “ДНР” сдался правоохранителям, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.
“24-летний житель Мариуполя полгода служил на передовых позициях боевиков вблизи поселка Гранитное в должности наводчика управляемой противотанковой ракеты. Однако основной его задачей был сбор разведывательных данных. Чтобы начать мирную жизнь, участник незаконных вооруженных формирований добровольно сдался правоохранителям и активно сотрудничает с ними”, — отметили в пресс-службе Волновахского отдела полиции.
Задержанный с сентября 2016 по март 2017 находился в составе незаконных вооруженных формирований. В ряды боевиков попал благодаря знакомому, который предложил ему подзаработать деньги.
Новобранца сразу экипировали и отправили на передовую. В обязанности наемника входили сбор данных и разведка линии разграничения, вблизи Гранитного и Чермалыка.
Впоследствии он покинул ряды террористов. Мужчина сменил несколько мест работы на оккупированной территории, но потом решил вернуться домой и сдаться правоохранителям. На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием.
В отношении участника НЗФ открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Как сообщал УНН, боевика “Оплота” задержали в Донецкой области.