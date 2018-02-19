Навідник бойовиків співпрацює зі слідством на Донеччині

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Волновасі колишній оператор-навідник розвідувальної роти “ДНР” здався правоохоронцям, про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькі області.

“24-річний мешканець Маріуполя півроку служив на передових позиціях бойовиків поблизу селища Гранітне на посаді навідника керованої протитанкової ракети. Однак основним його завданням був збір розвідувальних даних. Щоб розпочати мирне життя, учасник незаконних збройних формувань добровільно здався правоохоронцям та активно співпрацює з ними”, — зазначили у прес-службі Волновахського відділу поліції.

Затриманий з вересня 2016 по березень 2017 перебував у складі незаконних збройних формувань. У ряди бойовиків потрапив завдяки знайомому, котрий запропонував йому підзаробити гроші.

Новобранця відразу екіпірували та відправили на передову. В обов’язки найманця входили збір даних та розвідка лінії розмежування, поблизу Гранітного та Чермалика.

Згодом він покинув лави терористів. Чоловік змінив декілька місць роботи на окупованій території, але потім вирішив повернутися додому та здатися правоохоронцям. На даний момент він надає свідчення і співпрацює зі слідством.

Відносно учасника НЗФ відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Як повідомляв УНН, бойовика “Оплоту” затримали на Донеччині.

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