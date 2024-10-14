NAVI победили в гранд-финале турнира IEM Rio 2024
Киев • УНН
Украинская киберспортивная команда NAVI выиграла турнир IEM Rio 2024.
Украинская киберспортивная команда NAVI одержала впечатляющую победу в гранд-финале турнира IEM Rio 2024 по игре Counter Strike. Об этом сообщает NAVI, передает УНН.
Детали
Нокаутировав команду MOUZ, NAVI обеспечили себе четвертую победу в Tier-1 турнирах этого года и заработали 100 000 долларов.
В течение соревновательного этапа команда уверенно обыграла Imperial и Liquid. Однако в финале они уступили FURIA со счетом 2:0, которые продемонстрировали сильное выступление на домашнем турнире.
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