NAVI перемогли у гранд-фіналі турніру IEM Rio 2024
Київ • УНН
Українська кіберспортивна команда NAVI виграла турнір IEM Rio 2024.
Українська кіберспортивна команда NAVI здобула вражаючу перемогу в гранд-фіналі турніру IEM Rio 2024 з гри Counter Strike. Про це повідомляє NAVI, передає УНН.
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Нокаутувавши команду MOUZ, NAVI забезпечили собі четверту перемогу в Tier-1 турнірах цього року та заробили 100 000 доларів.
Протягом змагального етапу команда впевнено обіграла Imperial та Liquid. Проте у фіналі вони поступилися FURIA з рахунком 2:0, які продемонстрували сильний виступ на домашньому турнірі.
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