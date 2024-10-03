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Легенди повертаються! Відбудеться неочікуваний батл року між NAVI та Team Vitality — Match of LeGGends: Double Down

Легенди повертаються! Відбудеться неочікуваний батл року між NAVI та Team Vitality — Match of LeGGends: Double Down

Київ • УНН

 • 52319 перегляди

5 жовтня відбудеться шоу-матч CS2 між NAVI та Team Vitality, організований GGBET. Гра включатиме унікальні формати на трьох картах, трансляція українською о 19:00 на каналі Maincast.

5 жовтня NAVI та Team Vitality знову зустрінуться в епічному шоу-матчі з Counter-Strike 2, організованому брендом GGBET. У рамках Match of LeGGends: Double Down на глядачів чекають унікальні формати протистоянь та захоплюючі емоції, передає УНН.

Матч відбудеться між командами, які посідають перші два місця у світовому рейтингу HLTV. У грі братимуть участь Team Vitality — чемпіони IEM Cologne 2024, та NAVI, які вже здобули перемоги на PGL Major Copenhagen, EWC та ESL Pro League S20 цього року. Глядачі зможуть насолодитися захоплюючою дуеллю між двома топовими гравцями: Mathieu "ZywOo" Herbaut та Justinas "jL" Lekavičius.

Шоу-матч розпочнеться з класичного формату протистояння Standard: команди зіграють MR12 на карті de_tuscan. Друга карта буде випадковою у режимі Arms Race Mode: гра перейде в deathmatch, де кожен сам за себе, а головна мета — зробити останній кіл ножем. Третя випадкова карта буде зіграна у MR12 у режимі Hostage Rescue: контртерористи мають врятувати заручників, а терористи — їм завадити.

GG.BET є офіційним беттинг-партнером кіберспортивної організації NAVI та складу з CS2 команди Team Vitality. Перший Match of LeGGends GGBET провів у липні 2023 року, і цей матч зібрав понад 1 мільйон переглядів.

Сергій Міщенко, СЕО GGBET UA: "Подібні заходи сприяють розвитку індустрії кіберспорту та її впливу на глобальному рівні. Для України це важливо, оскільки наша країна є місцем створення однієї з найкращих команд світу, NAVI, і ми бачимо, як зростає інтерес до кіберспорту серед молоді. Впевнений, що нас чекає неймовірне шоу".

Дивіться трансляцію Match of LeGGends: Double Down  українською 5 жовтня о 19.00  — ексклюзивно  на каналі Maincast.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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