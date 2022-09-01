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Учебный год пройдет без традиционных первых звонков и по выбранному родителями формату - министр

Киев • УНН

 • 116119 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Нынешний учебный год стартует без традиционных праздничных первых звонков и пройдет по выбранному родителями формату. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, пишет УНН.

Учебный год пройдет без традиционных первых звонков и по выбранному родителями формату - министр

Цитата

"Несмотря на полномасштабное вторжение рф на украинскую землю, мы начинаем новый учебный год. Впервые за время независимости образовательный процесс начинается в условиях военного положения. К сожалению, не будет традиционных праздничных мероприятий: первого звонка для первоклашек и последнего первого звонка для учащихся выпускных классов", - отметил Шкарлет в Telegram.

Детали

Министр подчеркнул, что "безопасность каждого ребенка, каждого педагогического работника отныне на первом месте".

"Поэтому образовательный процесс в 2022/23 учебном году будет проходить по разным формам, которые выбрали родители", - указал Шкарлет.

Также он отметил, что в предыдущий учебный год, который также завершился во время полномасштабной войны рф против Украины, "все ученики были аттестованы, выпускники получили документы об образовании, а студенты сдали экзамены".

"Совместными усилиями мы обеспечили непрерывность образовательного процесса. Сейчас перед нами стоит новая важная задача – обеспечить получение образования в безопасной среде и психологической стабильности", - подчеркнул министр.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к школьникам и студентам, отметив, что хорошо, что учебный год начинается, хоть и в разных условиях.

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