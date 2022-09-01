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Навчальний рік пройде без традиційних перших дзвоників і за обраним батьками форматом - міністр

Київ • УНН

 • 116119 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Нинішній навчальний рік стартує без традиційних святкових перших дзвоників і пройде за обраним батьками форматом. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, пише УНН.

Навчальний рік пройде без традиційних перших дзвоників і за обраним батьками форматом - міністр

Цитата

"Попри повномасштабне вторгнення рф на українську землю, ми розпочинаємо новий навчальний рік. Уперше за часи незалежності освітній процес розпочинається в умовах воєнного стану. На жаль, не буде традиційних святкових заходів: першого дзвоника для першачків і останнього першого дзвоника для учнів випускних класів", - зазначив Шкарлет у Telegram.

Деталі

Міністр підкреслив, що "безпека кожної дитини, кожного педагогічного працівника віднині на першому місці".

"Тому освітній процес у 2022/23 навчальному році відбуватиметься за різними формами, які обрали батьки", - вказав Шкарлет.

Також він зауважив, що у попередній навчальний рік, який також завершився під час повномасштабної війни рф проти України, "усі учні були атестовані, випускники отримали документи про освіту, а студенти склали іспити".

"Спільними зусиллями ми забезпечили безперервність освітнього процесу. Нині перед нами стоїть нове важливе завдання – забезпечити здобуття освіти у безпечному середовищі і психологічній стабільності", - наголосив міністр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський звернувся до школярів та студентів, зазначивши, що добре, що навчальний рік починається, хоч і у різних умовах.

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