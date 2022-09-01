Навчальний рік пройде без традиційних перших дзвоників і за обраним батьками форматом - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Нинішній навчальний рік стартує без традиційних святкових перших дзвоників і пройде за обраним батьками форматом. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, пише УНН.
Цитата
"Попри повномасштабне вторгнення рф на українську землю, ми розпочинаємо новий навчальний рік. Уперше за часи незалежності освітній процес розпочинається в умовах воєнного стану. На жаль, не буде традиційних святкових заходів: першого дзвоника для першачків і останнього першого дзвоника для учнів випускних класів", - зазначив Шкарлет у Telegram.
Деталі
Міністр підкреслив, що "безпека кожної дитини, кожного педагогічного працівника віднині на першому місці".
"Тому освітній процес у 2022/23 навчальному році відбуватиметься за різними формами, які обрали батьки", - вказав Шкарлет.
Також він зауважив, що у попередній навчальний рік, який також завершився під час повномасштабної війни рф проти України, "усі учні були атестовані, випускники отримали документи про освіту, а студенти склали іспити".
"Спільними зусиллями ми забезпечили безперервність освітнього процесу. Нині перед нами стоїть нове важливе завдання – забезпечити здобуття освіти у безпечному середовищі і психологічній стабільності", - наголосив міністр.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський звернувся до школярів та студентів, зазначивши, що добре, що навчальний рік починається, хоч і у різних умовах.