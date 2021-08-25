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Навальный дал первое интервью из колонии

Навальный дал первое интервью из колонии

Киев  •  УНН

 • 20909 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью за время своего пребывания в колонии. Он письменно ответил на вопросы газеты The New York Times, передает УНН.

Детали

В большом материале, опубликованном в американском издании приводятся цитаты из ответов Навального (он назван в статье “самым знаменитым российским заключенным”) на вопросы о его жизни в колонии, о нынешней ситуации в России, о политике США по отношению к Кремлю. На сайте Навального его соратники опубликовали, как утверждается, все заданные оппозиционеру вопросы и оригинал его ответов — на русском языке.

По словам Навального, российская государственная пропаганда “очень эффективно” преподнесла встречу президентов США и России в Женеве в июне этого года как триумф Владимира Путина, а Джо Байден, очевидно, пока не достиг целей, которые он ставил перед встречей.

Отвечая на вопрос о том, какие санкции он предлагает ввести Запада против России, Навальный сказал, что выступает за санкции не против России, а против окружения Путина — как он выразился, “тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего”. Ту же мысль Навальный недавно высказывал в колонке, опубликованной накануне годовщины его отравления в ряде западных СМИ. По его словам, “то, что до сих пор не введены санкции в отношении олигархов — страшное разочарование”.

Типичный день в колонии

Навальный также описал свой типичный день в колонии. Из его рассказа следует, что большую часть дня он проводит за просмотром российского телевидения — это предусмотрено распорядком дня. “В 18 часов — главная часть программы преобразования преступника в нормального гражданина — „патриотическое воспитание“. Мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждый день мне особенно четко поняла суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым”, — пишет, в частности, Навальный. К работе он не привлекается. По его словам, в его отряде мало людей, и все сделано для того, чтобы он всегда был на виду у администрации.

Еще детали

По словам Навального, физического насилия в колонии к нему не применяли.

“Зона специализируется на насилии психологическом. Это куда более изящно. Тебя не будут бить — наоборот, бесконечными провокациями тебя самого поставят в условия, когда ты вынужден будешь кого-то побить, ударить, угрожать, — утверждает он. — В нашем лагере жестокость выражается как раз не в избиении и беззаконии, а в буквальном исполнении закона и инструкций”.

Навальный отметил, что его здоровье улучшилось по сравнению с весной, когда он объявлял голодовку с требованием допустить гражданских врачей, а также его перестали будить по ночам, проверяя как “склонного к побегу”.

Говоря о политике, Навальный заявил, что “режим Путина — это историческая случайность, а не закономерность”, и выразил надежду, что “рано или поздно эта ошибка будет исправлена ​​и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития”. “Мы особенные, как и любая нация, но мы Европа, и мы Запад” — этой цитатой завершается публикация в New York Times.

Отравление и заключение Алексея Навального

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекретной функции. Ядовитых веществ в организме оппозиционера специалистами обнаружено не было.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервовопаралитичнои вещества “Новичок”, которая не значится в списках приложения о химических веществах в Конвенции о запрещении химического оружия. Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к ней российской власти — власть это отрицает.

После прилета на родину 17 января Навального арестовали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу “Ив Роше” на реальный — 3,5 года колонии. В настоящее время оппозиционер находится в колонии.

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