Російські лікарі вважають, що у Навального "порушення обміну речовин"

"Є робочі діагнози. Основний з цих робочих діагнозів, до якого ми найбільше схиляємося - це порушення вуглеводного балансу, чи то пак порушення обміну речовин. Викликано це може бути різким зниженням цукру в крові в літаку, що викликало втрату свідомості. Наразі, ще раз повторюся, реаніматологи, спільно з реаніматологами з Бурденко і Пирогово, роблять все можливе для того, щоб Навальний Олексій Анатолійович був виведений з коми", - сказав головлікар лікарні Олександр Мураховський.

За словами прессекретаря Олексія Навального Кіри Ярмиш - дружині Юлії і братові Олегу Навальному не повідомляли діагноз Олексія всупереч заяві лікарів.

"Те, що їм розповіли, - це набір симптомів, який може бути інтерпретований по-різному. Причину стану Олексія лікарі як і раніше не можуть встановити", - сказала Кіра Ярмиш.

Нагадаємо, російські лікарі не знайшли отрути в крові Навального.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі в лікарні, його під’єднали до апарату штучного дихання. Прессекретарка заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають докумети для траспортування опозиціонера. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.