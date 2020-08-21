Российские врачи считают, что у Навального "нарушение обмена веществ"

“Есть рабочие диагнозы. Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся - это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания. В настоящее время, еще раз повторюсь, реаниматологи, совместно с реаниматологами из Бурденко и Пирогово, делают все возможное для того, чтобы Навальный Алексей Анатолиевич был выведен из комы”, - сказал главврач больницы Александр Мураховский.

По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш - жене Юлии и брату Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей.

“То, что им рассказали, - это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить”, - сказала Кира Ярмыш.

Напомним, российские врачи не нашли яда в крови Навального.

Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.