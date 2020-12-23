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Клініка "Шаріте" опублікувала статтю про лікування Навального від отруєння "Новачком"

Київ • УНН

 • 25781 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Медики з берлінської клініки “Шаріте” (Charite) опублікували статтю в науковому журналі Lancet, що описує лікування Олексія Навального. У статті описуються симптоми, зафіксовані у пацієнта, вплив антидоту (атропіну) на лікування і загальна клінічна картина подібних випадків, пише УНН.

Клініка "Шаріте" опублікувала статтю про лікування Навального від отруєння "Новачком"

Медики вказують, що у Навального була діагностована повна клінічна картина, характерна для отруєння фосфорорганічними речовинами — брадикардія (сповільнене серцебиття), пітливість, гіперсалівація (інтенсивне виділення слини, звужені зіниці). Ці симптоми були зафіксовані бригадою медиків, що займалася доставкою Навального на літаку до Берліна, і дозволили поставити попередній діагноз. Він підтвердився після того, як німецькі лікарі виявили пригніченість активності холінестерази в організмі пацієнта.

Згідно з даними авторів статті, під час знаходження Навального в лікарні Омська “терапевтичні заходи включали інтубацію, штучну вентиляцію легенів та не вказані препарати для контролю симптомів і нейропротекції”. Навальному вводили пропофол — препарат, який використовується для підтримки наркозу. Під час подальшого транспортування до Німеччини йому вводили також пропофол і фентаніл. У Німеччині у Навального після аналізів діагностували “важке інгібування холінестерази”, після чого почали специфічне лікування — ін’єкції атропіну і обідоксіма.

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Те, що Навальний зумів повністю відновитися після отруєння, вважають лікарі, пояснюється декількома факторами. “Імовірно, вирішальними були інтубація і штучна вентиляція легенів протягом двох-трьох годин після появи симптомів і відсутність попередньої важкої гіпоксії. Початок і тривалість терапії атропіном протягом перших двох днів залишаються неясними”, — йдеться в статті.

Медики з “Шаріте” відзначають, що, хоча омські медики не повідомляли про те, що Навальному на першому етапі лікування вводився атропін (він вважається ефективним антидотом при отруєннях фосфорорганічними речовинами), в аналізах сечі Навального виявили його сліди. Медики підкреслюють, що це вони “зв’язали з попереднім лікуванням, яке пацієнт проходив в реанімаційному відділенні в Омську перед медичним переведенням в Німеччину”.

Раніше Навальний заявляв, що залишився живий завдяки співробітникам медслужби аеропорту і медикам, які приїхали на виклик. “Відразу чітко сказали: „Це токсичне отруєння“ — і зафігачили мені дозу атропіну”, — написав опозиціонер. Пізніше він зробив аналогічну заяву в інтерв’ю журналісту Юрію Дудю. Головний токсиколог Омської області та Сибірського федерального округу Олександр Саба спростовував, що атропін вводився Навальному лікарями швидкої допомоги, але вказував, що препарат йому кололи “у відділенні реанімації лікарні швидкої допомоги № 1, але зовсім за іншими показаннями і не в тих дозах, які необхідно застосовувати як антидот при отруєннях хімпрепаратами”.

Додамо, що Олексій Навальний, коментуючи публікацію лікарів, заявив, що німецькі лікарі в своїй роботі не пишуть ні про діабет, ні про панкреатит, про які раніше говорили лікарі з лікарні в Омську, де лікували опозиціонера, а також представники російського МВС.

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