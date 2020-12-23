Клиника "Шарите" опубликовала статью о лечении Навального от отравления "Новичком"

Медики указывают, что у Навального была диагностирована полная клиническая картина, характерная для отравления фосфорорганическими веществами — брадикардия (замедленное сердцебиение), потливость, гиперсаливация (интенсивное выделение слюны, суженые зрачки). Эти симптомы были зафиксированы бригадой медиков, занимавшейся доставкой Навального на самолете в Берлин, и позволили поставить предварительный диагноз. Он подтвердился после того, как немецкие врачи выявили подавленность активности холинэстеразы в организме пациента.

Согласно данным авторов статьи, во время нахождения Навального в больнице Омска “терапевтические меры включали интубацию, искусственную вентиляцию легких и неуказанные препараты для контроля симптомов и нейропротекции”. Навальному вводили пропофол — препарат, который используется для поддержания наркоза. Во время последующей транспортировки в Германию ему вводили также пропофол и фентанил. В Германии у Навального после анализов диагностировали “тяжелое ингибирование холинэстеразы”, после чего начали специфическое лечение — инъекции атропина и обидоксима.

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То, что Навальный сумел полностью восстановиться после отравления, полагают врачи, объясняется несколькими факторами. “Предположительно, решающими были интубация и искусственная вентиляция легких в течение двух-трех часов после появления симптомов и отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии. Начало и продолжительность терапии атропином в течение первых двух дней остаются неясными”, — говорится в статье.

Медики из “Шарите” отмечают, что, хотя омские медики не сообщали о том, что Навальному на первом этапе лечения вводился атропин (он считается эффективным антидотом при отравлениях фосфорорганическими веществами), в анализах мочи Навального обнаружили его следы. Медики подчеркивают, что это они “связали с предыдущим лечением, которое пациент проходил в реанимационном отделении в Омске перед медицинским переводом в Германию”.

Ранее Навальный заявлял, что остался жив благодаря сотрудникам медслужбы аэропорта и медикам, приехавшим на вызов. “Сразу четко сказали: „Это токсическое отравление“ — и зафигачили мне дозу атропина”, — написал оппозиционер. Позднее он сделал аналогичное заявление в интервью журналисту Юрию Дудю. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев опровергал, что атропин вводился Навальному врачами скорой помощи, но указывал, что препарат ему вкалывали “в отделении реанимации больницы скорой помощи № 1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами”.

Добавим, что Алексей Навальный, комментируя публикацию врачей, заявил, что немецкие врачи в своей работе не пишут ни о диабете, ни о панкреатите, о которых ранее говорили врачи из больницы в Омске, где лечили оппозиционера, а также представители российского МВД.