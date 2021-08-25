Навальний дав перше інтерв'ю з колонії

Деталі

У великому матеріалі, опублікованому в американському виданні, наводяться цитати з відповідей Навального (він названий в статті “найзнаменитішим російським ув’язненим”) на питання про його життя в колонії, про нинішню політичну ситуацію в Росії, про політику США по відношенню до Кремля. На сайті Навального його соратники опублікували, як стверджується, всі задані опозиціонеру питання і оригінал його відповідей — російською мовою.

За словами Навального, російська державна пропаганда “дуже ефективно” піднесла зустріч президентів США і Росії в Женеві в червні цього року як тріумф Володимира Путіна, а Джо Байден, очевидно, поки не досяг цілей, які він ставив перед зустріччю.

Відповідаючи на питання про те, які санкції він пропонує ввести Заходу проти Росії, Навальний сказав, що виступає за санкції не проти Росії, а проти оточення Путіна — як він висловився, “тих, хто грабує Росію, робить її народ бідніший і позбавляє його майбутнього”. Ту ж думку Навальний нещодавно висловлював в колонці, опублікованій напередодні річниці його отруєння в ряді західних ЗМІ. За його словами, “те, що до цих пір не введені санкції щодо олігархів, — страшне розчарування”.

Типовий день у колонії

Навальний також описав свій типовий день у колонії. З його розповіді випливає, що більшу частину дня він проводить за переглядом російського телебачення — це передбачено розпорядком дня. “О 18 годині — головна частина програми перетворення злочинця в нормального громадянина — „патріотичне виховання“. Ми дивимося фільми про Велику Вітчизняну війну. Або про те, як одного разу, років 40 тому, наші спортсмени розгромили американців або канадців. Саме о 18 годині кожного дня мені особливо чітко зрозуміла суть ідеології путінського режиму: підміна справжнього і майбутнього минулим”, — пише, зокрема, Навальний. До роботи він не залучається. За його словами, в його загоні мало людей, і все зроблено для того, щоб він завжди був на виду у адміністрації.

Ще деталі

За словами Навального, фізичного насильства в колонії до нього не застосовували.

“Зона спеціалізується на насильстві психологічному. Це куди більш витончено. Тебе не будуть бити — навпаки, нескінченними провокаціями тебе самого поставлять в умови, коли ти змушений будеш когось побити, вдарити, погрожувати, — стверджує він. — У нашому таборі жорстокість виражається як раз не в побитті і беззаконні, а в буквальному виконанні закону та інструкцій”.

Навальний зазначив, що його здоров’я покращилось у порівнянні з весною, коли він оголошував голодовку з вимогою допустити цивільних лікарів, а також що його перестали будити ночами, перевіряючи як “схильного до втечі”.

Говорячи про політику, Навальний заявив, що “режим Путіна — це історична випадковість, а не закономірність”, і висловив надію, що “рано чи пізно ця помилка буде виправлена ​​і Росія піде по демократичному європейському шляху розвитку”. “Ми особливі, як і будь-яка нація, але ми Європа, і ми Захід” — цією цитатою завершується публікація в New York Times.