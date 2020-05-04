Ученый заявил, что коронавирус был во Франции на месяц раньше, чем считали до того
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. COVID-19 был во Франции на месяц раньше, чем считалось - еще в декабре. Об этом свидетельствуют результаты теста, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
"Коронавирус был во Франции на месяц раньше, чем считалось, свидетельствуют результаты теста. По мнению одного из экспертов, это открытие может означать, что различные виды вируса развивались в разное время в разных местах. Коронавирус был во Франции уже в декабре - за месяц до первых подтвержденных случаев в стране", - сообщили в СМИ.
Указано, что к такому выводу пришел руководитель отдела интенсивной терапии и реанимации в парижской больнице Ив Коэн, который тестировал старые образцы коронавируса.
"Ив Коэн заявил, что в течение декабря и января были проверены отрицательные тесты на грипп и другие коронавирусы у 24 пациентов, находившихся в больнице с проблемами с дыханием. Во время тестирования, что очень важно, один из образцов получил положительный результат теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ив Коэн несколько раз проверил результат теста на ошибку. Образец принадлежал пациенту, который попал в больницу 27 декабря. Он болел в течение 15 дней, заразил двух своих детей, однако жена не заболела. Она работала в супермаркете, у прилавка с рыбой.
"Мы удивлялись. Она работала с рыбой, которую привозят из Китая, но она работает только с французскими продуктами. Тогда мы случайно узнали, что она работает рядом с продавцами суши и китайцами", - рассказал Ив Коэн.
Отмечается, что если теория подтвердится, это будет означать, что Ухань - не единственное место зарождения коронавируса, поскольку в то время не было людей, которые бы путешествовали оттуда во Францию.
Напомним, 24 января во Франции обнаружили два первых случая заболевания коронавирусом.