Науковець заявив, що коронавірус був у Франції на місяць раніше, ніж вважали до того

“Коронавірус був у Франції на місяць раніше, ніж вважалось, свідчать результати тесту. На думку одного з експертів, це відкриття може означати, що різні види вірусу розвивались в різний час у різних місцях. Коронавірус був у Франції вже в грудні - за місяць до перших підтверджених випадків в країні”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що до такого висновку дійшов керівник відділу інтенсивної терапії та реанімації в паризькій лікарні Ів Коен, який тестував старі зразки коронавірусу.

“Ів Коен заявив, що протягом грудня та січня були перевірені негативні тести на грип та інші коронавіруси у 24 пацієнтів, що перебували у лікарні з проблемами з диханням. Під час тестування, що дуже важливо, один із зразків отримав позитивний результат тесту на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ів Коен кілька разів перевірив результат тесту на помилку. Зразок належав пацієнту, який потрапив у лікарню 27 грудня. Він хворів впродовж 15 днів, заразив двох своїх дітей, однак дружина не захворіла. Вона працювала в супермаркеті, біля прилавка з рибою.

“Ми дивувались. Вона працювала з рибою, яку привозять з Китаю, але вона працює тільки з французькими продуктами. Тоді ми випадково дізналися, що вона працює поряд із продавцями суші та китайцями", - розповів Ів Коен.

Зазначається, що якщо теорія підтвердиться, це буде означати, що Ухань - не єдине місце зародження коронавірусу, оскільки в той час не було людей, які б подорожували звідти у Францію.

Нагадаємо, 24 січня у Франції виявили два перші випадки захворювання на коронавірус.