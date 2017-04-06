Нацполиция значительно продвинулась в расследовании убийства Д.Вороненкова - А.Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Национальная полиция значительно продвинулась в расследовании убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в эфире “5 канала” заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.
“Следствие проводит прокуратура города, полиция Киева также участвует. Пока такой информации, которую можно обнародовать, предоставить я не могу. Следствие продолжается, мы проводим много мероприятий, устанавливаем лиц, сообщников”, — сказал он.
“Мы значительно продвинулись и по установлению событий, которые предшествовали убийству, мотивов, кто принимал то или иное участие, были установлены свидетели”, — добавил А.Крищенко.