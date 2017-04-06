Нацполиция значительно продвинулась в расследовании убийства Д.Вороненкова - А.Крищенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52980 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105334 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162212 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119233 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118212 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113480 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155269 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Нацполиция значительно продвинулась в расследовании убийства Д.Вороненкова - А.Крищенко

Нацполиция значительно продвинулась в расследовании убийства Д.Вороненкова - А.Крищенко

Киев  •  УНН

 • 8831 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Национальная полиция значительно продвинулась в расследовании убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в эфире “5 канала” заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

“Следствие проводит прокуратура города, полиция Киева также участвует. Пока такой информации, которую можно обнародовать, предоставить я не могу. Следствие продолжается, мы проводим много мероприятий, устанавливаем лиц, сообщников”, — сказал он.

“Мы значительно продвинулись и по установлению событий, которые предшествовали убийству, мотивов, кто принимал то или иное участие, были установлены свидетели”, — добавил А.Крищенко.

Украинские Национальные Новости

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