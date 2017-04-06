Нацполіція значно просунулась у розслідуванні вбивства Д.Вороненкова - А.Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Національна поліція значно просунулась у розслідуванні вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник голови Національної поліції України — начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, передає УНН.
“Слідство проводить прокуратура міста, поліція Києва також бере участь. Поки такої інформації, яку можна оприлюднити, надати, я не можу. Слідство триває, ми проводимо багато заходів, встановлюємо осіб, спільників”, — сказав він.
“Ми значно просунулися і щодо встановлення подій, які передували вбивству, мотивів, хто брав ту чи іншу участь, були встановлені свідки”, — додав А.Крищенко.