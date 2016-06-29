Нацполиция Украины предложила помощь Турции после терактов - дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Национальная полиция Украина предложила помощь Турции в связи с терактами в аэропорту Стамбула. Об этом сказал в эфире " 112 Украина " временный поверенный в делах Турции в Украине Озгюн Талу, передает УНН.
"Я только что общался с руководителем Национальной полиции. И она также выразила соболезнования и предложила помощь. Мы благодарны нашим украинским коллегам. И также благодарны всем украинским гражданам, которые сегодня утром пришли в посольство и возложили цветы. Мы действительно высоко ценим ту солидарность, которую выразили и украинские органы и украинские граждане", - сказал он.
Дипломат поблагодарил "стратегического партнера, соседа и друга Украину".
Как сообщал УНН, в Стамбуле в аэропорту произошли взрывы.
По информации премьер-министра Турции Б.Йилдирима, жертвами терактов стали 36 человек.