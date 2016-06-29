Нацполиция Украины предложила помощь Турции после терактов - дипломат

"Я только что общался с руководителем Национальной полиции. И она также выразила соболезнования и предложила помощь. Мы благодарны нашим украинским коллегам. И также благодарны всем украинским гражданам, которые сегодня утром пришли в посольство и возложили цветы. Мы действительно высоко ценим ту солидарность, которую выразили и украинские органы и украинские граждане", - сказал он.

Дипломат поблагодарил "стратегического партнера, соседа и друга Украину".

Как сообщал УНН, в Стамбуле в аэропорту произошли взрывы.

По информации премьер-министра Турции Б.Йилдирима, жертвами терактов стали 36 человек.