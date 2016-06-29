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Нацполіція України запропонувала допомогу Туреччині після терактів - дипломат

Нацполіція України запропонувала допомогу Туреччині після терактів - дипломат

Київ • УНН

 • 8163 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Національна поліція України запропонувала допомогу Туреччині у зв’язку з терактами в аеропорту Стамбула. Про це сьогодні сказав в ефірі "112 Україна" тимчасово повірений у справах Туреччини в Україні Озгюн Талу, передає УНН.

"Я щойно спілкувався з керівником Національної поліції. І вона також висловила свої співчуття і запропонувала допомогу. Ми вдячні нашим українським колегам. І також вдячні всім українським громадянам, які сьогодні вранці прийшли до посольства і поклали квіти. Ми дійсно високо цінуємо ту солідарність, яку висловиоли і українські органи влади й українські громадяни", - сказав він.

Дипломат подякував "стратегічному партнеру, сусідові і другові Україні".

Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталися вибухи.

За інформацією прем’єр-міністра Туреччини Б.Йилдирима, жертвами терактів стали 36 осіб.

Українські Національні Новини

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