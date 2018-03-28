Нацполиция ищет пилотов

"В начале 2020 Нацполиция планирует получить первые вертолеты. Они будут осуществлять поддержку наземных групп при проведении спецопераций, а также содействовать в выявлении различных видов преступлений", - говорится в сообщении.

Поэтому ведомство начинает набор и дальнейшее обучение пилотов-полицейских.

Об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил 28 марта во время встречи с командующими авиации ВСУ, Нацгвардии и МЧС.

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