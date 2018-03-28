Нацполіція шукає пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Нацполіція розпочне набір пілотів до підрозділу повітряної підтримки, передає УНН з посиланням на прес-служба Нацполіції України.
"На початку 2020 року Нацполіція планує отримати перші гелікоптери. Вони здійснюватимуть підтримку наземних груп під час проведення спецоперацій, а також сприятимуть у виявленні різних видів злочинів," - йдеться в повідомленні.
Тож відомство розпочинає набір та подальше навчання пілотів-поліцейських.
Про це глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив 28 березня під час зустрічі з командувачами авіації ЗСУ, Нацгвардії та МНС.
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