В Украине расследуют уже более 900 дел из-за коллаборационизма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Национальная полиция продолжает выявлять преступления, связанные с коллаборационной деятельностью. В настоящее время правоохранители расследуют более 900 дел в отношении предателей, сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.
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«Ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, в общей сложности же их более 900. Среди самых распространенных проявлений такой деятельности – помощь армии рф, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных «органах власти», – говорится в сообщении.
Детали
В МВД отмечают, что большинство этих преступников сейчас находятся на оккупированных территориях. Поэтому сообщение о подозрении и осуждении происходит заочно.
В настоящее время уже 163 человека привлечены к уголовной ответственности. В МВД уверены, что по каждому случаю правосудие достигнет своей цели, и каждого нарушителя закона найдут.
Дополнение
В Харьковской области стороннику "русского мира" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Гражданин Украины поддерживал кремлевские нарративы и обесценивал украинскую государственность.