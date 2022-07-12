В Україні розслідують уже понад 900 справ через колабораціонізм
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Національна поліція продовжує виявляти злочини, пов'язані з колабораційною діяльністю. Наразі правоохоронці розслідують понад 900 справ стосовно зрадників, повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.
Цитата
«Щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень, загалом же їх понад 900. Серед найпоширеніших проявів такої діяльності – допомога армії рф, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних «органах влади», - ідеться в повідомленні.
Деталі
У МВС зазначають, що більшість цих злочинців наразі перебувають на окупованих територіях. Тому повідомлення про підозру і засудження відбувається заочно.
Наразі вже 163 особи притягнуто до кримінальної відповідальності. У МВС впевнені, що по кожному випадку правосуддя досягне своєї мети та кожного порушника закону буде знайдено.
Доповнення
В Харківській області прихильнику "русского мира" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Громадянин України підтримував кремлівські наративи та знецінював українську державність.