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Нацполиция проверяет информацию об исчезновении капитана судна "Норд"

Нацполиция проверяет информацию об исчезновении капитана судна "Норд"

Киев  •  УНН

 • 15507 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Национальная полиция проверяет информацию об исчезновении капитана рыболовного судна "Норд", задержанного в Украине. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии корреспонденту УНН.

"Проверяем", - сообщил спикер НПУ в ответ на вопрос, получила ли полиция сведения об исчезновении без вести капитана задержанного судна.

При этом спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что сведений о задержании капитана сотрудниками СБУ нет.

"Нет информации о задержании его сотрудниками Службы безопасности", - подчеркнула она.

Ранее адвокат Максим Могильницкий сообщил, что капитан рыболовного судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести - с субботы, 26 января, он не выходит на связь.

10 января Оболонский райсуд Киева перенес рассмотрение дела капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко на 1 февраля в связи с техническими неисправностями в здании суда.

8 октября прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию.

Отметим, 30 октября семь задержанных моряков с судна "Норд" вернулись в Крым.

Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.

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