Нацполиция проверяет информацию об исчезновении капитана судна "Норд"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Национальная полиция проверяет информацию об исчезновении капитана рыболовного судна "Норд", задержанного в Украине. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии корреспонденту УНН.
"Проверяем", - сообщил спикер НПУ в ответ на вопрос, получила ли полиция сведения об исчезновении без вести капитана задержанного судна.
При этом спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что сведений о задержании капитана сотрудниками СБУ нет.
"Нет информации о задержании его сотрудниками Службы безопасности", - подчеркнула она.
Ранее адвокат Максим Могильницкий сообщил, что капитан рыболовного судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести - с субботы, 26 января, он не выходит на связь.
10 января Оболонский райсуд Киева перенес рассмотрение дела капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко на 1 февраля в связи с техническими неисправностями в здании суда.
8 октября прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию.
Отметим, 30 октября семь задержанных моряков с судна "Норд" вернулись в Крым.
Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.