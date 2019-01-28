Нацполіція перевіряє інформацію щодо зникнення капітана судна "Норд"

"Перевіряємо", - повідомив спікер НПУ у відповідь на запитання, чи отримала поліція відомості щодо зникнення без вісти капітана затриманого судна.

При цьому спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що відомостей про затримання капітана співробітниками СБУ немає.

"Немає інформації щодо затримання його співробітниками Служби безпеки", - підкреслила вона.

Раніше адвокат Максим Могильницький повідомив, що капітан риболовецького судна "Норд" Володимир Горбенко пропав безвісти - з суботи, 26 січня, він не виходить на зв'язок.

10 січня Оболонський райсуд Києва переніс розгляд справи капітана рибальського судна "Норд" Володимира Горбенка на 1 лютого у зв'язку з технічними несправностями в будівлі суду.

8 жовтня прокуратура АР Крим направила до суду кримінальне провадження щодо капітана кримського судна "Норд" Володимира Горбенка, який підозрюється в занятті незаконним рибним промислом і в'їзді на окуповану територію.

Відзначимо, 30 жовтня сім затриманих моряків з судна "Норд" повернулися до Криму.

Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.