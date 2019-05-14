Национальной полиции не хватает нескольких тысяч машин

"Запрос на наличие транспортных средств у нас еще очень большой. Нам, чтобы подобрать автопарк, надо еще несколько тысяч автомобилей, а еще стоит вопрос о замене", - сказал Князев.

Кроме того, он заявил, что запретил своим приказом всем полицейским патрулям использовать автомобили устаревших моделей, такие как ВАЗы всех моделей, поскольку они давно не закупались и не соответствуют эксплуатационным нормам в сфере безопасности.

"За последние годы мы приобрели около 2,5 тыс автомобилей. Сейчас идут процедуры тендерных закупок, мы имеем возможность закупить еще около 500 автомобилей в текущем году - от специальных транспортных средств для перевозки спецконтингента в обычных автомобилях не только полиции превенции, но и специальной полиции", - добавил глава Национальной полиции.

Как сообщал УНН, подразделения Национальной полиции Украины получили более 80 новых японских автомобилей.