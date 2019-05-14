Національній поліції не вистачає кількох тисяч машин

"Запит на наявність транспортних засобів у нас ще дуже великий. Нам щоб добрати автопарк, треба ще декілька тисяч автомобілів, а ще стоїть питання щодо заміни", - сказав Князєв.

Крім того, він заявив, що заборонив своїм наказом всім поліцейським патрулям використовувати автомобілі застарілих моделей, такі як ВАЗи всіх моделей, оскільки вони давно не закупались і не відповідають експлуатаційним безпековим нормам.

"За останні роки ми придбали близько 2,5 тис автомобілів. Зараз йдуть процедури тендерних закупівель, ми маємо можливість закупити ще близько 500 автомобілів в поточному році – від спеціальних транспортних засобів для перевозки спецконтингенту до звичайних автомобілів не тільки поліції превенції, але й спеціальної поліції", - додав голова Національної поліції.

Як повідомляв УНН, підрозділи Національної поліції України отримали понад 80 нових японських автомобілів.