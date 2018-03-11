"Национальный фронт" Франции лишил своего основателя статуса почетного председателя
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Съезд "Национального фронта" Франции переизбрал Марин Ле Пен головой правопопулистской партии и принял новый устав. Им отменяется должность почетного председателя, которую занимал основатель партии Жан-Мари Ле Пен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.COM
Участники съезда правопопулистской партии "Национальный фронт" Франции, который проходит в Лилле в воскресенье, 11 марта, "единогласно" переизбрали Марин Ле Пен на пост председателя партии. Для 49-летней Ле Пен пребывания на этой должности будет уже третьим сроком.
Кроме того, съезд, в котором приняли участие около 1500 делегатов партии, принял новый устав. За это проголосовали около 80 процентов делегатов. Изменения в документе, в частности, предусматривают ликвидацию должности почетного председателя, которую занимал основатель партии Жан-Мари Ле Пен.
Он возглавлял партию с 1972 года в течение 39 лет. В 2011 году он уступил пост своей дочери Марин Ле Пен. В августе 2015 года политика исключили из рядов партии за его антисемитские и другие провокационные высказывания. Последней каплей для этого послужило его высказывание, что газовые камеры во время Второй мировой войны были лишь "деталью" истории.
Жан-Мари Ле Пен пытался обжаловать свое исключение из партии, но проиграл. Несмотря на это, за ним сохранялась должность почетного председателя. Однако в последние годы новое руководство партии не допустило Ле Пена-старшего ни на одно важное заседание. 89-летний политик собирался появиться на съезде в Лилле, но после очередного конфликта с дочкой отказался от этой идеи.