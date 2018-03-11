“Національний фронт” Франції позбавив свого засновника статусу почесного голови
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З’їзд “Національного фронту” Франції переобрав Марін Ле Пен головою правопопулістської партії та ухвалив новий статут. Ним скасовується посада почесного голови, яку обіймав засновник партії Жан-Марі Ле Пен. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.COM
Учасники з’їзду правопопулістської партії “Національний фронт” Франції, який відбувається у Ліллі в неділю, 11 березня, “одноголосно” переобрали Марін Ле Пен на посаду голови партії. Для 49-річної Ле Пен перебування на цій посаді буде вже третім терміном.
Крім того, з’їзд, у якому взяли участь близько 1500 делегатів партії, ухвалив новий статут. За це проголосували близько 80 відсотків делегатів. Зміни в документі, зокрема, передбачають ліквідацію посади почесного голови, яку обіймав засновник партії Жан-Марі Ле Пен.
Він очолював партію з 1972 року протягом 39 років. У 2011 році він поступився посадою своїй доньці Марін Ле Пен. У серпні 2015-го політика виключили з лав партії за його антисемітські та інші провокаційні висловлювання. Останньою краплею для цього послугувало його висловлювання, що газові камери під час Другої світової війни були лише “деталлю” історії.
Жан-Марі Ле Пен намагався оскаржити своє виключення з партії, але програв. Попри це, за ним зберігалася посада почесного голови. Однак в останні роки нове керівництво партії не допустило Ле-Пена-старшого на жодне важливе засідання. 89-річний політик збирався з’явитися на з’їзді у Ліллі, але після чергового конфлікту з донькою відмовився від цієї ідеї.