Национальное военное мемориальное кладбище: идет разработка эскизного проекта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Память павших в российско-украинской войне защитников и защитниц Украины будет достойно увековечена на Национальном военном мемориальном кладбище, первую очередь которого запланировано ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, передает УНН со ссылкой на Минветеранов.
Детали
Она отметила, что строительство Национального военного мемориального кладбища (НВМК) уверенно движется в практической плоскости.
“По решению Правительства оно будет располагаться на территории Гатненской территориальной общины, будет иметь удобную локацию с доступом общественного транспорта. НВМК будет включать комплекс сооружений и площадей: военное кладбище, музей, ритуальное здание, современный крематорий и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений. Комплекс будет сочетать в себе как традиционные захоронения, так и захоронения в колумбарии”, — говорится в сообщении.
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Министр отметила, что уже состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, где были скоординированы действия участников процесса создания будущего мемориального комплекса.
“Сейчас идет разработка эскизного проекта НВМК, а его строительство будет происходить в несколько этапов, чтобы уже к концу 2023 года ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса и сразу начать захоронение украинских Героев”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, Лапутина на Лычаковском кладбище во Львове возложила цветы к могилам Дмитрия Олейника и Дмитрия Сидорука — ветеранов российско-украинской войны, участников Игр Непокоренных и Warrior Games.
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Они погибли, защищая родную землю от оккупантов во время широкомасштабного российского наступления. Вместе со сборной почтили всех украинских Непокоренных, которых потеряла семья Invictus в российско-украинской войне.