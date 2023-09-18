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Національне військове меморіальне кладовище: йде розробка ескізного проєкту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Памʼять полеглих у російсько-українській війні захисників і захисниць України буде гідно увіковічнено на Національному військовому меморіальному кладовищі, першу чергу якого заплановано ввести в експлуатацію до кінця 2023 року. Про це заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, передає УНН з посиланням на Мінветеранів.

Деталі

Вона зазначила, що будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) впевнено рухається у практичній площині.

«За рішенням Уряду воно розташовуватиметься на території Гатненської територіальної громади, матиме зручну локацію з доступом громадського транспорту. НВМК включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії», - йдеться в повідомленні.

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Міністр зазначила, що вже відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи, де були скоординовані дії учасників процесу створення майбутнього меморіального комплексу.

«Наразі йде розробка ескізного проєкту НВМК, а його будівництво відбуватиметься в кілька етапів, аби вже до кінця 2023 року ввести в експлуатацію першу чергу комплексу та одразу розпочати поховання українських Героїв», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, Лапутіна на Личаківському цвинтарі у Львові поклала квіти до могил Дмитра Олійника та Дмитра Сидорука – ветеранів російсько-української війни, учасників Ігор Нескорених та Warrior Games.

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Вони загинули, захищаючи рідну землю від окупантів під час широкомасштабного російського наступу. Разом зі збірною вшанували усіх українських Нескорених, яких втратила родина Invictus у російсько-українській війні.

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