Движение на столичной улице Грушевского разблокировано

“Движение по улице Грушевского в Киеве разблокировано. Препятствий для проезда авто и общественного транспорта возле здания Верховной Рады нет”, — указано в сообщении правоохранителей.

Как сообщал УНН, в общем под Верховной Радой во время столкновений сегодня утром между активистами из палаточного городка и правоохранителями в медицинские учреждения обратились 20 человек — 13 митингующих и семь полицейских. Об этом со ссылкой на слова начальника ГУ ЧП Киева Андрея Крищенко сообщает пресс-служба МВД Украины.