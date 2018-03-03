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Рух столичною вулицею Грушевського розблоковано

Рух столичною вулицею Грушевського розблоковано

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. На столичній вулиці Грушевського відновлений автомобільний рух. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Національної поліції України.

“Рух по вулиці Грушевського у місті Києві розблоковано. Перешкод для проїзду авто та громадського транспорту біля будівлі Верховної Ради немає”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

Як повідомляв УНН, загалом під Верховною Радою під час сутичок сьогодні зранку між активістами з наметового містечка і правоохоронцями до медичних закладів звернулися 20 людей — 13 мітингувальників та семеро працівників поліції. Про це з посиланням на слова начальника ГУ НП Києва Андрія Крищенка повідомляє прес-служба МВС України.

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