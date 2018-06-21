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Националисты проводят акцию под зданием патрульной полиции Киева

Националисты проводят акцию под зданием патрульной полиции Киева

Киев  •  УНН

 • 9660 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Представители националистических организаций проводят акцию под зданием патрульной полиции Киева. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь организации С14 Сергей Мазур, передает УНН.

"Акция против произвола Зозули и его ручных преступников в погонах, которые разогнали мирный митинг 17 числа. Аналогичные меры против ментовского беспредела еще по десяткам городам. Присутствовали активисты С14, Правого сектора, Свободы, Сокола, Традиции и порядок, ребята из Азова и другие", - сообщил Мазур.

Среди требований активистов является отставка главы патрульной полиции Киева Юрия Зозули.

Отметим, 17 числа в Киеве состоялся "Марш равенства" - движение за равные права для представителей ЛГБТ-сообщества. Перед проведением марша произошли столкновения между националистами и представителями полиции, во время которых были задержаны 57 человек.

Напомним, в Киеве активисты устроили акцию под стенами МВД на Богомольца. Во время мероприятия участники "сменили пол" памятнику Жеглову и Шарапову, а также вывесили на нем флаг ЛГБТ. После чего правоохранители задержали около 10 человек.

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