Націоналісти проводять акцію під будівлею патрульної поліції Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Представники націоналістичних організацій проводять акцію під будівлею патрульної поліції Києва. Про це повідомляє в Facebook речник організації С14 Сергій Мазур, передає УНН.
“Акція проти свавілля Зозулі і його ручних злочинців в погонах, які розігнали мирний мітинг 17 числа. Аналогічні заходи проти ментовського свавілля ще по десяткам містам. Присутні активісти С14, Правого сектору, Свободи, Соколу, Традиції і порядок, хлопці з Азову та інші”, — повідомив Мазур.
Серед вимог активістів є відставка голови патрульної поліції Києва Юрія Зозулі.
Зазначимо, 17 числа в Києві відбувся “Марш рівності” — хода за рівні права для представників ЛГБТ-спільноти. Перед проведенням маршу відбулися сутички між націоналістами та представниками поліції, під час яких було затримано 57 осіб.
Нагадаємо, у Києві активісти влаштували акцію під стінами МВС на Богомольця. Під час заходу учасники “змінили стать” пам’ятнику Жеглову та Шарапову, а також вивісили на ньому прапор ЛГБТ. Після чого правоохоронці затримали близько 10 осіб.