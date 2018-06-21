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Націоналісти проводять акцію під будівлею патрульної поліції Києва

Націоналісти проводять акцію під будівлею патрульної поліції Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Представники націоналістичних організацій проводять акцію під будівлею патрульної поліції Києва. Про це повідомляє в Facebook речник організації С14 Сергій Мазур, передає УНН.

“Акція проти свавілля Зозулі і його ручних злочинців в погонах, які розігнали мирний мітинг 17 числа. Аналогічні заходи проти ментовського свавілля ще по десяткам містам. Присутні активісти С14, Правого сектору, Свободи, Соколу, Традиції і порядок, хлопці з Азову та інші”, — повідомив Мазур.

Серед вимог активістів є відставка голови патрульної поліції Києва Юрія Зозулі.

Зазначимо, 17 числа в Києві відбувся “Марш рівності” — хода за рівні права для представників ЛГБТ-спільноти. Перед проведенням маршу відбулися сутички між націоналістами та представниками поліції, під час яких було затримано 57 осіб.

Нагадаємо, у Києві активісти влаштували акцію під стінами МВС на Богомольця. Під час заходу учасники “змінили стать” пам’ятнику Жеглову та Шарапову, а також вивісили на ньому прапор ЛГБТ. Після чого правоохоронці затримали близько 10 осіб.

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