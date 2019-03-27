Националисты повредили бюст генералу Ватутину в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В селе Феськовка Черниговской области участники ВОО "Сокол" разбили бюст советскому генералу Ватутину. Об этом сообщает пресс-служба черниговского областного отделения ВОО "Сокол", передает УНН.
"В ночь на 27 марта черниговские националисты из организации "Сокол" разбили молотами бюст и табличку русскому генералу Николаю Ватутину. На постамент соколцы прилепили официальный внутренний документ с печатью, в котором приняли ответственность за повреждение идола на себя, а также требование к власти как можно быстрее вывезти чучело из центра населенного пункта", - говорится в сообщении.
В организации уточнили, что бюст расположен в селе Феськовка.
Также националисты подчеркнули, что Украинский институт нацпамяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий.
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