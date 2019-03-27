Націоналісти пошкодили погруддя генералу Ватутіну на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У селі Феськівка Чернігівської області учасники ВГО "Сокіл" розбили погруддя радянському генералу М.Ватутіну. Про це повідомляє прес-служба чернігівського обласного осередку ВГО "Сокіл", передає УНН.
"У ніч на 27 березня чернігівські націоналісти з організації "Сокіл" розбили молотами погруддя і табличку російському генералу Миколі Ватутіну. На постамент сокільці приліпили офіційний внутрішній документ із печаткою, в якому взяли відповідальність за пошкодження ідола на себе, а також вимогу до влади якнайшвидше вивезти опудало з центру населеного пункту", - йдеться в повідомленні.
В організації уточнили, що погруддя розташоване у селі Феськівка.
Також націоналісти підкреслили, що Український інститут нацпам’яті включив Ватутіна до списку осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації Голодоморів і політичних репресій.
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