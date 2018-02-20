Нацгвардейцы оставили без охраны Шевченковский суд Киева из-за ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сотрудники Национальной гвардии Украины оставили без охраны Шевченковский районный суд Киева с 9:30 до 18:00 19 февраля из-за "высокого уровня заболеваемости личного состава 4 стрелкового батальона ОРВИ", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра Судебной власти Украины.
По информации пресс-центра, за подписью председателя Шевченковского райсуда Киева в Высший совет правосудия поступило письмо, в котором отмечалось, что “19 февраля 2018 года примерно в 9 часов 30 минут бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляли охрану суда, оставили его помещения без уведомления причин такого поступка”.
Впоследствии, как отмечается, “в адрес суда поступило письмо от военной части 3066 с просьбой рассмотреть возможность освобождения от охраны здания суда в связи с высоким уровнем заболеваемости личного состава 4 стрелкового батальона ОРВИ”.
При этом, сообщили в пресс-центре, исполняющим обязанности председателя Шевченковского районного суда города Киева Осауловым А.А. был направлен ответ о невозможности предоставления такого согласия.
Как отметили в Судебной власти, из-за этих событий Шевченковский суд направил письмо в Высший совет правосудия. После чего на 16:00 ВСП назначила внеочередное заседание, которым утвердила публичное обращение.
И уже в 18:00 того же дня, добавили в пресс-центре, охрана помещения была возобновлена.
Напомним, министр Аваков предложил прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией.
Позже ВСП ответила Авакову на заявление о снятии охраны с судов.