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Нацгвардійці залишали без охорони Шевченківський суд Києва через ГРВІ

Нацгвардійці залишали без охорони Шевченківський суд Києва через ГРВІ

Київ • УНН

 • 12272 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Співробітники Національної гвардії України залишали без охорони Шевченківський районний суд Києва з 9:30 до 18:00 19 лютого через “високий рівень захворюваності особового складу 4 стрілецького батальйону на ГРВІ”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру Судової влади України.

За інформацією прес-центру, за підписом голови Шевченківського райсуду Києва до Вищої ради правосуддя надійшов лист, в якому зазначалося, що “19 лютого 2018 року приблизно о 9 годині 30 хвилин бійці Національної гвардії України, які здійснювали охорону суду, залишили його приміщення без повідомлення причин такого вчинку”.

Згодом, як зазначається, “на адресу суду надійшов лист від військової частини 3066 з проханням розглянути можливість увільнення від охорони приміщення суду в зв’язку з високим рівнем захворюваності особового складу 4 стрілецького батальйону на ГРВІ”.

При цьому, повідомили у прес-центрі, виконуючим обов’язки голови Шевченківського районного суд міста Києва Осауловим А.А. була направлена відповідь про неможливість надання такої згоди.

Як зазначили у Судовій владі, через ці події Шевченківський суд направив лист до Вищої ради правосуддя. Після чого на 16:00 ВРП призначила позачергове засідання, яким затвердила публічне звернення.

І вже о 18:00 того ж дня, додали у прес-центрі, охорона приміщення була поновлена.

Нагадаємо, міністр Аваков запропонував припинити охорону судів поліцією і Нацгвардією. 

Пізніше ВРП відповіла Авакову на заяву про зняття охорони з судів. 

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