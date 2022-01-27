Нацгвардия выплатит компенсацию в размере 1,8 млн грн семьям погибших во время расстрела в Днепре

КИЕВ. 27 января. УНН. Национальная гвардия Украины выплатит компенсацию в размере 1,8 млн грн семьям погибших во время расстрела в Днепре. Также они возьмут на себя похороны. Об этом сообщил во время брифинга командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, который сегодня подал в отставку, передает корреспондент УНН.