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15 марта, 19:03 • 106904 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143850 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123827 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117315 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105032 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101594 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93527 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Нацгвардия выплатит компенсацию в размере 1,8 млн грн семьям погибших во время расстрела в Днепре

Нацгвардия выплатит компенсацию в размере 1,8 млн грн семьям погибших во время расстрела в Днепре

Киев • УНН

 • 32484 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Национальная гвардия Украины выплатит компенсацию в размере 1,8 млн грн семьям погибших во время расстрела в Днепре. Также они возьмут на себя похороны. Об этом сообщил во время брифинга командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, который сегодня подал в отставку, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Национальная гвардия полностью берет на себя погребение и будет выплачена компенсация семьям погибших, у кого были дети, если нет, то родителям. Она составляет примерно 1 млн 800 грн", - сказал Балан.

Детали

По его словам, сегодня тем, кто находится в больнице будет передана материальная помощь.

Добавим

Главный врач больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко сообщил, что из пострадавших во время стрельбы в Днепре в тяжелейшем состоянии находится 22-летняя девушка.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

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