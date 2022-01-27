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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нацгвардія виплатить компенсацію в розмірі 1,8 млн грн сім'ям загиблих під час розстрілу у Дніпрі

Нацгвардія виплатить компенсацію в розмірі 1,8 млн грн сім'ям загиблих під час розстрілу у Дніпрі

Київ • УНН

 • 32491 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Національна гвардія України виплатить компенсацію у розмірі 1,8 млн грн сім'ям загиблих під час розстрілу у Дніпрі. Також вони візьмуть на себе поховання. Про це повідомив під час брифінгу командувач Національної гвардії України Микола Балан, який сьогодні подав у відставку, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Національна гвардія повністю бере на себе поховання та буде виплачена компенсація сім'ям загиблих, в кого були діти, якщо ні, то батькам. Вона складає приблизно 1 млн 800 грн", - сказав Балан.

Деталі

За його словами, сьогодні тим, хто перебуває в лікарні буде передана матеріальна допомога.

Додамо

Головний лікар лікарні ім. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко повідомив, що з постраждалих під час стрілянини у Дніпрі у найтяжчому стані перебуває 22-річна дівчина.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

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