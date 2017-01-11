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Нацгвардия передала информацию о задержанной в Донецке медсестре центра по освобождению заложников

Нацгвардия передала информацию о задержанной в Донецке медсестре центра по освобождению заложников

Киев • УНН

 • 8004 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Национальная гвардия Украины передала информацию о задержанной в Донецке медсестре центра по освобождению заложников, что функционирует при Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает УНН.

Как отмечается, вопросами освобождения и обмена заложниками занимается Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции, созданный при СБУ. Центр ведет учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были захвачены террористами или пропали без вести, координирует их поиск, ведет переговоры и обеспечивает освобождение.

"Информация о захваченной медицинской сестре воинской части Нацгвардии передана. Соответствующая работа будет проводиться скоординировано ", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что проведение переговоров по освобождению незаконно лишенных свободы лиц и заложников не входит в компетенцию командования воинской части.

"Однако представители НГУ предоставляют необходимую помощь и информацию, которая может способствовать в данной ситуации", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в оккупированном Донецке "полицией" так называемой "ДНР" была задержана медицинская сестра одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

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