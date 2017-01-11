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Нацгвардія передала інформацію про затриману в Донецьку медсестру центру зі звільнення заручників

Нацгвардія передала інформацію про затриману в Донецьку медсестру центру зі звільнення заручників

Київ • УНН

 • 8004 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Національна гвардія України передала інформацію про затриману в Донецьку медсестру центрі зі звільнення заручників, що функціонує при Службі безпеки України. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії, передає УНН.

Як зазначається, питаннями звільнення та обміну заручниками займається Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення антитерористичної операції, що створений при СБУ. Центр веде облік військовослужбовців та цивільних осіб, які були захоплені терористами або зникли безвісти, координує їхній пошук, веде переговори та забезпечує звільнення.

“Інформація про захоплену медичну сестру військової частини Нацгвардії передана. Відповідна робота буде проводитись скоординовано”, — йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії наголосили, що проведення переговорів зі звільнення незаконно позбавлених волі осіб та заручників не входить до компетенції командування військової частини.

“Однак представники НГУ надають необхідну допомогу та інформацію, що може сприяти у даній ситуації”, — зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, в окупованому Донецьку “поліцією” так званої “ДНР” була затримана медична сестра однієї з військових частин Національної гвардії України.

Українські Національні Новини

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