Нацбанк: золотовалютные резервы в январе сократились до 15,4 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2017 г. составили 15 445,0 млн долл. (в эквиваленте) по предварительным данным. В связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц сократились на 0,6%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как сообщили в Нацбанке, в январе динамика международных резервов была сформирована двумя источниками факторов.
"... Изменение объема международных резервов происходило путем проведения Национальным банком интервенций на межбанковском валютном рынке. В январе Национальный банк оставался на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке. Так, в начале текущего года, несмотря на благоприятные фундаментальные факторы, временно усилилось девальвационное давление на гривну. Так, Национальный банк по интервенциям на межбанковском валютном рынке Украины продал 235,8 млн долл., в т.ч. 3,0 млн долл. - по интервенциям в форме запроса лучшего курса для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны. При этом Национальный банк выкупил с рынка 157,8 млн долл., в т.ч. 11,0 млн долл. - по интервенциям в форме запроса лучшего курса", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным НБУ, из резервов на осуществление платежей Правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 138 млн долл. Из них 42,3 млн долл. - на обслуживание по государственным ценным бумагам ОВГЗ.
"По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка", - сообщили в пресс-службе НБУ.
Как сообщал УНН, международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2017 г. составили 15 млрд 539 млн долл. (в эквиваленте), и выросли в декабре 2016 года на 1,8%, а в целом за 2016 - на 17%.